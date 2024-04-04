Макрон заподозрил Россию в намерении испортить Олимпийские игры

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что не сомневается в попытке России испортить Олимпийские игры в Париже. Его слова приводит агентство Reuters.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции ранее рекомендовало перейти к плану «Б» и отменить церемонию открытия Олимпиады из-за высокой угрозы атаки террористов.

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По мнению Макрона, Олимпийские игры окажутся и в центре внимания России.

«У меня нет никаких сомнений в этом, в том числе с точки зрения информации», - заметил президент Франции.

Напомним, что ранее в ходе саммита в Париже, посвященного украинскому кризису, президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой по отправке войск стран НАТО на Украину. Он также подчеркнул, что ради «безопасности и стабильности» в Европе, намерен сделать все возможное, чтобы «Россия не смогла выиграть эту войну».