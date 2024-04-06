Блинкен не убедил Макрона свернуть с курса на эскалацию конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен не убедил президента Франции Эммануэля Макрона отказаться от курса на эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе американский чиновник отдельно посетил Францию в ходе своей поездки в Европу на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса. Отмечается, что целью его визита стала «сверка часов» с Макроном. В Париже госсекретарь провел встречу не только со своим коллегой Стефаном Сежурне и министром обороны Себастьеном Лекорню, но и с французским лидером, хотя, учитывая статус Блинкена, можно было бы обойтись и без переговоров с президентом.

«Несмотря на относительно нейтральные заявления дипломата во время французского визита, маловероятно, что он [Блинкен] остудил пыл Макрона», — говорится в материале.

По информации издание The Wall Street Journal, в феврале Макрон провел конфиденциальные переговоры с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, на которые пытался убедить лидеров «занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, чтобы заставить Кремль гадать» о планах стран НАТО на Украине. Однако Байден и Шольц отказались от этого предложения, опасаясь вовлечения альянса в прямой конфликт с Россией.

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В свою очередь, Макрон ответил, что в случае реализации военного сценария обойдется без помощи США. Французский президент уже обзавелся другими антироссийскоми партнерами, а значит Блинкену не удалось «образумить» его.

Ранее Блинкен предупредил Евросоюз и НАТО об усилении помощи Китая российскому ОПК. По его словам, Пекин предоставляет Москве инструменты, материалы и техническую экспертизу.