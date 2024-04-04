Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что может «испортить вечеринку» в честь 75-летней годовщины появления Североатлантического альянса своими напоминаниями западным союзникам Киева о необходимости предоставить Украине ЗРК Patriot. Об этом он сообщил перед заседанием Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел альянса. Газета.Ru

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения [НАТО], но мое главное послание касается Patriot. <...> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», - сказал он. ТАСС

Глава МИД Украины указал, что союзники Киева обладают большим количеством ЗРК Patriot, поэтому просьбы отправить Украины системы будут «в центре его усилий» на этой встрече. Российская газета