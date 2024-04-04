Россия с какой-то момент станет сверхдержавой, поэтому Запад должен учитывать этот факт в собственных интересах. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер.

«От России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал Хантер в статье для Responsible Statecraft.

Он добавил, что Запад, в частности США, должен учитывать этот факт в собственных интересах.

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Ранее газета Business Insider писала, что инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов.