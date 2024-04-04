Конфликт на Украине необходим для НАТО, так как обеспечивает безопасность Североатлантического альянса, а поставки оружия Киеву являются инвестицией в собственную безопасность. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Lenta.ru

Такое мнение он высказал на совместном подходе к журналистам с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в рамках планового заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД. «То, что вы делаете, - это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиции в собственную безопасность стран НАТО», - сказал Столтенберг. ТАСС

Ранее генсек НАТО заявил, что страны альянса договорились усилить его роль в координации военной помощи Украине. RT на русском