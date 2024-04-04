Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве

Федеральный совет (правительство) Швейцарии дал согласие на открытие в Женеве офиса НАТО, который будет заниматься связями с международными организациями. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

© U.S. Air Force

"Швейцария получила в конце 2023 года официальный запрос НАТО на открытие офиса связи, - отметил он. - Федеральный совет дал принципиальное одобрение на открытие такого офиса, и МИД отвечает за разработку следующих шагов в сотрудничестве с НАТО". "Информация о дате открытия будет сообщена дополнительно", - сказал Эльчингер.

В Берне исходят из того, что "такой офис не является двусторонним офисом Североатлантического альянса с официальной Швейцарией, а является офисом связи НАТО с международными и неправительственными организациями, базирующимся в Женеве".

"У Альянса уже есть два таких офиса связи в Нью-Йорке и Вене, - напомнил представитель внешнеполитического ведомства. - Они способствуют развитию отношений Альянса с местными международными организациями и отслеживают события на многостороннем уровне". Женевский офис "будет следовать той же многосторонней логике". В свою очередь "Швейцария продолжит общение с НАТО через своего представителя в Брюсселе".

Эльчингер напомнил, что в опубликованном в июле 2022 года дополнении к докладу о политике безопасности Федеральный совет "подготовил почву для открытия такого офиса", отметив, что Швейцария "могла бы повлиять на открытие бюро по связи НАТО (Nato Liaison Office) в Женеве с целью поощрения сотрудничества НАТО с международной Женевой". Идею создания офиса связи НАТО в Женеве приветствовала в марте 2023 года комиссия по политике безопасности Совета кантонов - малой палаты парламента Швейцарии, резюмировал официальный Эльчингер.

Берн подтвердил курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии, в принятой правительством 31 января 2024 года "Внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.