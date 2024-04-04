Фермеры планируют заблокировать офисы депутатов навозом

Протестующие польские фермеры заявили о намерении вместо блокировки дорог заблокировать офисы депутатов сейма с помощью навоза. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По словам фермеров, очередная акция протеста будет проведена сегодня с 10:00 до 14:00.

«Перед парламентскими кабинетами тех депутатов, которые выступали за сохранение «Зеленого курса», чтобы достичь соглашения с Евросоюзом, будет навоз», - пояснил один из участников акций протеста фермеров.

Также протестующие собираются использовать для блокирования депутатов снопы соломы.

При этом вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что большая часть требований протестующих фермеров была удовлетворена. Он призвал не политизировать нынешнюю акцию протеста в штаб-квартире Минсельхоза.

Ранее Минсельхоз сообщил о начале переговоров главы ведомства Чеслава Секерского с представителями протестующих. Однако председатель профсоюза индивидуальных фермеров «Солидарность» Томаш Обшаньский заявил, что общение ни к чему не привело.

Акции протестов фермеров идут в Польше уже несколько месяцев. Они добиваются от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказа от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля.