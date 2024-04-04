СМИ: война в Газе может стоить Байдену выборов

Демократы в США опасаются, что война Израиля в секторе Газа превратится в серьезную политическую проблему для президента Джо Байдена, пишет The Hill. По их мнению, если Байден не остановит Израиль, это может стоить ему президентских выборов.

Байден находится под растущим давлением со стороны конгрессменов-демократов из-за ухудшения гуманитарной ситуации в Газе, роста числа жертв и вероятного вторжения Израиля в Рафах, где укрываются более миллиона палестинцев.

Опросы показывают, что американцы все чаще не одобряют действия Израиля. Это создало «политическую головную боль» для демократов, подталкивающих партию к объединению вокруг Байдена перед ноябрьскими выборами.

«Если эта война будет продолжаться, она останется серьезной проблемой. Чем раньше Байден сможет существенно порвать с [премьером Израиля Биньямином Нетаньяху], тем лучше для него в политическом отношении. Не только прогрессисты недовольны поддержкой США операции в Газе - теперь эта проблема шире», - подчеркнул один из демократов в Палате представителей.

Администрация США продолжает призывать Израиль избегать жертв среди мирного населения. Байден недавно призвал Нетаньяху не начинать наступление на Рафах без четкого плана.

Однако последние новости все больше беспокоят американцев, отмечает The Hill. Администрация США рассматривает возможность продать Израилю до 50 истребителей F-15, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120, а также комплектов Joint Direct Attack Munition, оборудования, способного превратить неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Это решение, вероятно, возмутит многих членов демократической партии.

Кроме того, семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen были убиты на этой неделе в результате атаки, ответственность за которую взял на себя Нетаньяху.

При этом Трамп недавно заявил в интервью израильским журналистам, что Нетаньяху должен поскорее положить конец войне и что Израиль теряет общественную поддержку. Эти комментарии резко расходятся с мнением большинства высокопоставленных республиканцев, поддерживающих Нетаньяху.