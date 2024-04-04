Байден разозлился на Нетаньяху перед телефонным разговором

Президент США Джо Байден разозлился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед телефонным разговором, который состоится 4 апреля, из-за ухода из жизни сотрудников международной организации World Central Kitchen (WCK) в результате удара Израиля. Об этом сообщает портал Axios.

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«Байден разозлился. Накал в отношении Биби [прозвище Нетаньяху] очень высок», — рассказал изданию чиновник из президентской администрации.

Реакция Байдена объясняется фактом личности основателя WCK, шеф-повара Хосе Андреса. Он не только является влиятельным человеком, имеющим связи в Вашингтоне, но и давним сторонником президента США, с которым лично знаком. Источник подчеркнул, что Байдену было тяжело решиться на разговор с ним после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин выразил главе Минобороны Израиля Йоаву Галланту возмущение ударом по WCK. Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование. По его мнению, Израиль должен публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности.