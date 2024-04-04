75 лет НАТО: кто входит и как появился альянс

Организации Североатлантического договора (НАТО) 4 апреля исполнилось 75 лет - альянс был основан весной 1949 года, тогда в его составе было всего 12 стран. Как появилась НАТО и какие страны входят в альянс сейчас - читайте в материале «Рамблера».

НАТО: история и предпосылки

В начале апреля 1949 года в США был подписан Североатлантический договор. В этом документе закрепили главную цель альянса - защиту Европы от «угрозы советской экспансии» и возможной войны с СССР.

НАТО появилась после прихода к власти в Чехословакии коммунистов и блокировки советскими войсками Западного Берлина в 1948-1949 годах (тогда были заблокированы логистические пути западных союзников по территории Восточной Германии). СССР таким способом выступал против денежной реформы на территории, контролируемой Западом, и против образования ФРГ.

Этот берлинский кризис стал одним из первых кризисов холодной войны. Его итогами стало появление ФРГ и ГДР, а затем и образование НАТО.

Первый состав НАТО

Сначала в НАТО входили США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.

Чуть позже - в 1952 году - членами альянса стали Турция и Греция, а в 1955-м к ним присоединилась Западная Германия.

О чем говорится в Североатлантическом договоре

Договор, заключенный странами НАТО, создал систему коллективной безопасности. Вступая в альянс, государство соглашается защищать любого участника договора, если на того нападут. В защите должны участвовать все члены.

В десятой статье Североатлантического договора сказано, что в НАТО могут принять любую европейскую страну, которая не нарушает принципы договора и способна внести вклад в безопасность альянса.

Сейчас НАТО называет своей целью обеспечение свободы и безопасности стран-членов с помощью политических и военных средств. Государства НАТО обязались задействовать военные силы, если дипломатия уже применялась, но добиться ничего не удалось.

НАТО сейчас

К началу апреля 2024 года в состав НАТО входят 32 стран. Полный список стран (указаны по очереди присоединения):

- Бельгия;

- Дания;

- Исландия;

- Италия;

- Канада;

- Люксембург;

- Нидерланды;

- Норвегия;

- Португалия;

- Великобритания;

- США;

- Франция;

- Греция;

- Турция;

- Германия;

- Испания (1982 год);

- Венгрия (1999);

- Польша (1999),

- Чехия (1999);

- Болгария (2004);

- Латвия (2004);

- Литва (2004);

- Румыния (2004);

- Словакия (2004);

- Словения (2004);

- Эстония (2004);

- Албания (2009);

- Хорватия (2009);

- Черногория (2017);

- Северная Македония (2020).

- Финляндия (2023);

- Швеция (2024).

Два новичка в НАТО - Финляндия и Швеция - получили приглашения в альянс летом 2022 года. Страны заявили о желании присоединиться к НАТО на фоне украинского кризиса.