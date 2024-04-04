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AFP: Минобороны Франции не выразило готовность к диалогу с Россией по Украине

Франция не выразила «готовности к диалогу» с Россией по вопросу Украины во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран.

Франция оказалась не готова к диалогу с РФ по Украине
© РИА Новости

Об этом пишет AFP, передаёт РИА Новости.

Как отметили в агентстве, министры обсуждали возможный диалог, но «Франция не приняла и не предложила ничего подобного» по украинскому конфликту.

При этом в российском Минобороны заявили, что в ходе разговора министра обороны России Сергея Шойгу и главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню была отмечена готовность к диалогу по Украине.

Также Шойгу подчеркнул, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самого Парижа.

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