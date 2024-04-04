Палестина выдвинула новое обвинение Израилю

Министерство высшего образования Палестины обвинило Израиль в совершении действий, которые повлекли за собой разрушение зданий Палестинского университета в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Там заявили, что это продолжающаяся геноцидная война. Уничтожение университета и других высших учебных заведений направлено на разрушение основ жизни в секторе Газа с целью изгнания и вытеснения палестинцев, указали в министерстве.

По данным ведомства, палестинские высшие учебные заведения будут продолжать выполнение своих задач, несмотря на совершаемые Израилем преступления.