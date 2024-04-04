Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США присутствует на Украине и руководит действиями Киева в конфликте с Россией. Об этом заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

"Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине <...>, - это выходит за рамки дозволенного", - сказала она в шоу журналиста Такера Карлсона. Видеозапись размещена на странице журналиста в X (ранее Twitter).

Карлсон рассказал о необъявленной войне США против России

Она также отметила, что 70% американцев не поддерживают дальнейшее финансирование Украины. "Люди хотят видеть мирное соглашение на Украине, а не убийство большего числа украинцев и русских. Этому нужно положить конец, но теперь [спикер Палаты представителей] Майк Джонсон полностью отказался от того, кто он есть и за что он выступает", - добавила она.

Карлсон ранее заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России.