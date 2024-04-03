Блинкен и Алиев обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Как следует из документа, во время телефонного разговора Блинкен подчеркнул "важность отношений между США и Азербайджаном", а также отметил "рост числа партнерских инициатив" в сфере энергетики и климата.

"Госсекретарь Блинкен и президент Алиев обсудили важность подвижек в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, которые были бы экономически выгодны для всего региона", - отмечается в заявлении. Блинкен добавил, что "росту напряженности на границе нет оправданий", а "агрессивные действия и риторика с любой стороны грозят подорвать мирные перспективы". "Госсекретарь подчеркнул, что Азербайджан должен выполнять международные обязательства и намерения в том, что касается прав человека и базовых свобод, а также призвал выпустить на свободу всех неправомерно задержанных", - сообщила пресс-служба Госдепартамента.

31 марта азербайджанское оборонное ведомство обвинило армянскую сторону в стягивании войск к границе. Как говорилось в сообщении Минобороны, на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств. Ереван эти обвинения отверг.