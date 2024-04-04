В МИД заявили о нежелании церемониться со спонсорами кровопролития на Украине

В комментариях министра обороны России Сергея Шойгу в разговоре с его французским коллегой Себастьяном Лекорню была угроза. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

«Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — отметил французский лидер.

По словам президента, такие выводы он сделал по данным «основанного на фактах» отчета, который Лекорню подготовил по итогам телефонного разговора с Шойгу.

Отмечается, что в ходе переговоров российский министр заявил, что Москва рассчитывает на непричастность французских спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холле». Президент Франции, в свою очередь, отверг предположения о причастности Парижа или Киева к этой трагедии.

Ранее Макрон заявил, что у Франции есть полезная информация о теракте в «Крокусе». Он подчеркнул, что она касается происхождения и организации этого теракта, но отказался ее обнародовать.