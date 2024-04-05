Алиев заявил о планах изоляции Азербайджана

Трехсторонняя встреча Европейского союза (ЕС), США и Армении направлена на изоляцию Азербайджана. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Day.az.

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Алиев выступил с заявлением в ходе встречи с главой делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлудом Чавушоглу. Он прокомментировал проходящую встречу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена с армянской делегацией.

«Это направлено на создание разделительных линий и изоляцию нашей страны», — заявил президент Азербайджана.

По его словам, подобные встречи противоречат сотрудничеству между Азербайджаном и другими странами Закавказья. Алиев также добавил, что заявления Европарламента и усилия стран ЕС по поддержке Армении повлекут за собой большие последствия в будущем.