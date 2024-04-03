По меньшей мере 963 человека пострадали в результате землетрясения на Тайване.

Такие данные обнародовал на брифинге представитель экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

Согласно обновленным данным, наибольшее число пострадавших зафиксировано в городе Синьбэй (248 человек) и уезде Хуалянь (176). Ранее сообщалось о 821 пострадавшем. Погибшими по-прежнему числятся девять человек.

Землетрясение на Тайване нарушило производство чипов для Apple

Как отметил представитель штаба, еще 143 человека оказались заблокированными или ожидают помощи в труднодоступных районах.