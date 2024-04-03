Во Франции сломался самолет Boeing 737 госсекретаря США Блинкена

Лайнер госсекретаря США Энтони Блинкена сломался во Франции. Американская делегация была вынуждена ехать на встречу министров НАТО в Брюсселе на машинах. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдепе отметили, что технические проблемы возникли у самолета Boeing 737. В ведомстве добавили, что в связи с поломкой делегация Блинкена выехала из Парижа в штаб-квартиру альянса в Брюсселе на автомобилях.

В общей сложности, заметили в Госдепе, госсекретарь и сопровождающие его лица преодолели свыше 300 км.

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Ранее сообщалось, что поломка самолета главы МИД ФРГ Анналены Бербок обошлась бюджету страны в €104 тыс. Эта сумма была потрачена на билеты на обратный путь для дипломата и правительственной делегации.