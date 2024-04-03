Байден впервые за долгое время обошел Трампа по опросам

Президент США Джо Байден впервые за долгое время обошел по опросам бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Newsweek.

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«Хотя ситуация остается таковой и ситуация может измениться до ноября, согласно опросу Morning Consult, действующий президент лидирует с 44 процентами голосов. Трамп, предполагаемый кандидат в президенты от республиканской партии на 2024 год, по прогнозам, наберет 42 процента голосов в опросе», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что тенденция к росту популярности Байдена началась с января, когда Трамп обходил его на пять процентных пунктов. При этом ряд других социальных служб отмечают сохранение лидерства у кандидата от республиканцев.

Ранее 53 процента опрошенных заявили, что Байден уступает своим предшественникам по качествам главнокомандующего. Лишь 24 процента опрошенных назвали действующего американского лидера более сильным главнокомандующим.