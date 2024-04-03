Оценен ущерб от землетрясения на Тайване

Один из крупнейших производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) сообщил об убытках после землетрясения на Тайване в размере $60 млн. Об этом пишет газета Commercial Times.

Сегодня утром возле восточного побережья Тайваня были зафиксированы мощные подземные толчки магнитудой 7,7. Затем было зафиксировано землетрясение магнитудами 6,6 и 6,3. На обнародованных снимках видно, что многие здания на острове накренились и частично разрушились. На фоне стихийного бедствия ведущий тайваньский производитель полупроводников TSMC начал эвакуировать персонал с заводов.

В TSMC заявили, что в настоящее время система промышленной безопасности работает в нормальном режиме. Однако часть оборудования повреждена, а ряд станков остановили для проверки.

Также проводится проверка на строительных площадках заводов TSMC, из соображений безопасности было решено сегодня приостановить строительство. В настоящее время TSMC строит заводы в Баошане, Синьчжу и Гаосюне. Также реализуются проекты усовершенствованной упаковки CoWoS.

По оценкам компании, исходя из текущей ситуации, убытки после землетрясения на Тайване составят около $60 млн.