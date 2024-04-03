Госдеп США в сообщении в соцсетях перепутал Швейцарию и Швецию

Госдепартамент США в сообщении в соцсетях перепутал Швейцарию и Швецию. Об этом сообщает издание Huffington Post.

"Американский МИД перепутал Швейцарию и Швецию в видео, опубликованном 2 апреля в соцсети X во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Париж", - говорится в сообщении издания.

По информации газеты, в ролике госдепа показана карта Европы, на которой Швейцария обозначена как Швеция. Журналисты отметили, что из-за таких инцидентов репутация американцев как людей, не знающих географию, только ухудшается.

Отмечается, что госдеп вскоре удалил это видео.

Ранее Швейцарию со Швецией путал и президент США Джо Байден.