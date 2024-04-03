Столтенберг предложил обязать страны НАТО помогать ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки вооружений Украине должны стать для стран альянса обязательными, а не добровольными. Об этом сообщает ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны обеспечить «надежную и предсказуемую» помощь Украине в течение всего конфликта.

«Нам надо менять динамику нашей поддержки. <…> Поэтому нам надо полагаться меньше на добровольные вклады и больше на обязательства в рамках НАТО», - подчеркнул генсек альянса.

Он добавил, что НАТО также стоит больше заниматься не краткосрочной помощью, а многолетними обязательствами.

Чуть менее года назад Столтенберг сообщил, что с февраля 2022 года страны НАТО выделили Украине помощь на сумму более 150 миллиардов евро, включая 65 миллиардов в виде военной помощи.

В январе 2024 года в пресс-службе НАТО сообщили, что альянс продолжит выделять Украине значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь, причем речь идет о предоставлении «миллиардов евро дополнительных средств» в этом году.