«Ожидайте чего-то плохого»: в США предупредили о кризисе на границе

Президент американского профсоюза «Национальный пограничный патрульный совет» (NBPC) Брэндон Джадд заявил, что в Штатах возросла террористическая угроза из-за «штурмующих границу» мигрантов. Об этом он рассказал в эфире Fox News.

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NBPC - профсоюз, созданный в США в 1967 году. Он объединяет агентов и вспомогательный персонал Пограничной службы США.

В 2015 году на выборах президента США NBPC поддержал кандидатуру республиканца Дональда Трампа, который позже был избран 45-м президентом Соединенных Штатов. NBPC снова поддержал Трампа во время его кампании по переизбранию в 2020-м.

Джадд заявил, что мигранты штурмуют границу, потому что верят, что администрация президента США Джо Байдена предоставит им амнистию. Многие в США заявляют, что люди пытаются нелегально пересечь границу ради лучшей жизни, но в то же время в Штатах растет уровень преступности, подчеркнул Джадд.

Глава NBPC призвал взять ситуацию на границе под контроль.

«В противном случай ожидайте, что произойдет что-то очень плохое», - заявил Джадд, сославшись на террористическую угрозу.

В 2023 году власти Техаса установили цепь буев на реке Рио-Гранде у города Игл-Пасс, чтобы остановить нелегальных мигрантов. Затем губернатор штата Грег Эбботт заявил о решении установить колючую проволоку на границе.

СМИ сообщали, что мигранты начали чаще тонуть в Рио-Гранде из-за буев и получали серьезные травмы из-за проволоки. В итоге Байден отправил в Техас пограничников, чтобы те уничтожили ограждения. Эбботт обратился в окружной суд и выиграл дело, но затем судьи Верховного суда подтвердили правоту Байдена. Несмотря на это, губернатор Техаса пообещал не сдаваться и установить еще больше колючей проволоки.