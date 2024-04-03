Украине Владимира Зеленского нужен вечный конфликт, финансируемый миром, а власти республики зарабатывают на этом. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Lenta.ru

Он добавил, что именно поэтому Зеленский «рекламирует украинцев, как людей вечной войны», при этом значение имеет информационная шумиха вокруг военных действий, а достижение цели не так важно. ТАСС

По его мнению, время играет на стороне России, так как «фрики — хорошие актеры, но плохие управленцы». «Фрик Зеленский уничтожил экономику и правовую основу Украины, европейские фрики активно уничтожают ЕС, а в России все серьезно и основательно», — пояснил Медведчук. Газета.Ru