В Грузии вернутся к рассмотрению скандального закона об иноагентах

В Грузии вернутся к рассмотрению закона об иностранных агентах. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Lenta.ru

По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом. Газета.Ru

Как отметил Мдинарадзе, законопроект будет внесен в парламент с той же формулировкой, как и в 2023 году, за исключением термина «агент иностранного влияния». По его словам, вместо этого термина будет использован «организация, проводящая интересы иностранной силы». Единственным требованием инициативы, как подчеркнул Мдинарадзе, будет ежегодная финансовая отчетность организаций, получающих иностранное финансирование. Законопроект правящая партия намерена принять в трех чтениях до окончания весенней сессии парламента, при этом норма не будет рассматриваться в ускоренном порядке. ТАСС

Попытка принять этот закон в 2023 году привела к протестам в Тбилиси. Документ предусматривал создание реестра неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают деньги от иностранного государства. В итоге на фоне акций протеста закон был отозван. В Госдепе США после этого посоветовали властям Грузии не возвращать его в повестку, потому что такой закон «несовместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями». RT на русском