Стало известно об опасении США перед вовлечением в конфликт с Россией

Соединенные Штаты опасаются атаки России на военных Вооруженных сил (ВС) Франции в случае, если те будут отправлены на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники из числа чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — цитирует издание одного из чиновников.

Причина опасений США, по данным чиновника, заключается в возможности вовлечения Франции и других стран Запада в конфликт с Россией, несмотря на заверения Макрона в возможности избежать этого в случае удара по французским военным.

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В конце февраля Макрон допустил, что войска Франции могут быть введены на территорию Украины. В середине марта он повторил свои слова, отметив, что этот вариант возможен.