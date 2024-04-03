Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что целью западных стран является бесконечный конфликт на Украине. RT на русском

Доказывая утверждение, Сакс привел в пример работу американских законодателей над планом по поставкам финансовой и военной помощи Украине на случай смены администрации в Белом доме. В частности, военное содействие Украины со стороны Запада может попасть под юрисдикцию НАТО вместо Пентагона. Газета.Ru

Сакс пояснил, что оружие будет поставляться, даже если следующий американский президент захочет это прекратить. Российская газета