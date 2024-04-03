Казахстан отказался проводить парад ко Дню Победы

Министерство обороны Казахстана не планирует проведение в 2024 году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая, в связи с экономией средств и решением других задач. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана", - пояснили в министерстве.

В 2022 и 2023 годах в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня защитника отечества и Дня Победы в связи с экономией средств и решением других задач. В 2021 и 2020 годах военного парада не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

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При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства.

В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 72 человека, работавших в период блокады в городе Ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Житель блокадного Ленинграда".