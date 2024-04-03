Мэр Харькова прокомментировал сообщение о возможной эвакуации

У властей Харькова имеются планы эвакуации жителей. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, хотя конкретные планы эвакуации существуют, власти пока не собираются их реализовывать. При этом он заявил в эфире телемарафона, что ситуация в городе спокойная.

— Мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова. Никакой паники в городе нет, — цитирует его местное издание «Думка», передает РИА Новости.

Большое число бойцов из подразделений бригады «Азов»* прибыло в Харьков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что, по словам очевидцев, «нашествие азовцев»* наблюдается в центре города в вечернее время.

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Практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в Харькове, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Об этом 1 апреля заявил мэр города Игорь Терехов.

*Запрещенная в России террористическая организация.