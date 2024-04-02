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В США прокомментировали причастность к атаке Израиля по иранскому консульству

США не причастны к удару Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

В США прокомментировали причастность к атаке Израиля по иранскому консульству
© globallookpress.com

Ранее советник по политическим вопросам духовного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Вашингтон несет прямую ответственность за удар ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии. Кирби попросили прокомментировать его слова.

«Позвольте мне внести ясность. Мы не имеем никакого отношения к удару по Дамаску. Мы не принимали в этом никакого участия», — ответил он.

Также у Кирби спросили, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана на произошедшее. Координатор заявил, что не может предсказать действия Ирана.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске вечером 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Кроме того сообщалось о семи погибших офицерах КСИР, среди которых двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД пообещал ответить на действия Израиля.

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