В США прокомментировали причастность к атаке Израиля по иранскому консульству

США не причастны к удару Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Ранее советник по политическим вопросам духовного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Вашингтон несет прямую ответственность за удар ВВС Израиля по консульству Ирана в Сирии. Кирби попросили прокомментировать его слова.

«Позвольте мне внести ясность. Мы не имеем никакого отношения к удару по Дамаску. Мы не принимали в этом никакого участия», — ответил он.

Также у Кирби спросили, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана на произошедшее. Координатор заявил, что не может предсказать действия Ирана.

Напомним, что ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске вечером 1 апреля. В результате атаки здание было полностью разрушено. Кроме того сообщалось о семи погибших офицерах КСИР, среди которых двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД пообещал ответить на действия Израиля.