Байден исключил новую «холодную» войну с КНР

Вашингтон не планирует начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, как-либо менять политическую систему страны, организовывать союзы против нее, заявил глава США Джо Байден во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор опубликован на сайте МИД Китая.

Ранее руководители двух стран проводили личные переговоры в ноябре 2023 года, на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

«Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты не стремятся к новой «холодной» войне, их цель — не изменять китайскую систему, их альянсы не направлены против Китая», — отметили в МИД.

Глава США подчеркнул, что «развитие Китая выгодно всему миру». Он добавил, что Вашингтон не стремится подавлять развитие КНР и не собирается дистанцироваться или отделяться от Пекина.

Байден заметил, что планирует направить в Китай с официальным визитом госсекретаря Энтони Блинкена.

Также стороны затронули во время переговоров ситуацию вокруг Украины и тему взаимодействия Москвы и Пекина в рамках спецоперации.