На Роулинг не стали заводить дело за критику трансгендеров

Шотландская полиция не стала заводить дело на писательницу Джоан Роулинг, поскольку не нашла нарушений уголовного права в серии ее постов о трансгендерах. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции указали, что получили жалобы на Роулинг «в связи с сообщением в социальных сетях».

«Комментарии не оцениваются как преступные, и дальнейшие действия предприниматься не будут», — отметили там.

Напомним, что 1 апреля в Шотландии вступил в силу закон о разжигании ненависти, в том числе на почве трансгендерности. Комментируя его, Роулинг опубликовала у себя в соцсети фотографии с несколькими транс-женщинами, в число которых также вошли насильники. К снимкам она добавила, что все они в действительности мужчины, которые теперь будут лучше защищены, а для женщин не создается дополнительных условий.

Затем она призвала полицию арестовать ее, если ее слова нарушили новый закон. После того, как стало известно, что на нее будут заводить дело, Роулинг выразила надежду, что все женщины, которые будут отстаивать значимость биологического пола положительно воспримут заявление полиции.