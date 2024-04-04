Названы условия выживания НАТО

Выживание НАТО во многом зависит от результатов президентских выборов в США, которые поставят перед альянсом «насущные вопросы». Такие условия назвал доцент Школы международных отношений и государственного управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле в интервью изданию Newsweek.

© Lenta.ru

«НАТО просуществовало так долго, потому что один президент [США] за другим отстаивал интересы альянса, а президент — самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО», — указал он.

По мнению Сайле, если в США к власти придет президент, который решит выйти из НАТО, то европейские страны начнут искать новый способ организации своей безопасности. Им может стать существование старого альянса без Соединенных Штатов или создание совершенно новой организации, подчеркнул политолог.

Ранее НАТО сравнили со старухой со скверным характером. Так описал альянс посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в контексте 75-летия подписания Североатлантического договора.