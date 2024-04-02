Столтенберг предложил создать фонд для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в размере 100 миллиардов долларов в течение пяти лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета документов, который лидеры альянса подпишут, когда соберутся в Вашингтоне в июле», — говорится в тексте.

При этом в Bloomberg отметили, что союзники все еще обсуждают предложение генсека и «любую механику расчета», в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму. В агентстве считают, что предложение Столтенберга, нуждающееся в одобрении 30 стран НАТО, будет изменено до окончательного согласования.