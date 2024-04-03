Зеленский отказался отвечать, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ

Владимир Зеленский отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ.

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«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать... полмиллиона не требуется», — цитирует его ТАСС.

По словам Зеленского, ВСУ пополнят военнослужащие, которые ранее не участвовали в боевых действиях.

Ранее на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

Также Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.