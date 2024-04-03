Зеленский отказался отвечать, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ
Владимир Зеленский отказался отвечать на пресс-конференции на вопрос о том, сколько украинцев планируется мобилизовать в ВСУ.
«Что касается количества, сколько будет мобилизовано, то пока я не готов вам этого сказать... полмиллиона не требуется», — цитирует его ТАСС.
По словам Зеленского, ВСУ пополнят военнослужащие, которые ранее не участвовали в боевых действиях.
Ранее на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет.
Также Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации.