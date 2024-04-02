Блинкен прокомментировал удары Украины внутри России

Белый дом не поддерживает атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и иным объектам топливно-энергетического комплекса на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

У него спросили, считает ли Вашингтон «правильным стратегическим подходом» удары Киева по российским НПЗ и другим объектам топливно-энергетического комплекса.

«С самого первого дня конфликта, когда речь заходила об Украине, мы считали и считаем своей политикой делать все возможное, чтобы помочь Киеву защититься от этой российской агрессии. В то же время мы не поддерживаем и не одобряем удары Украины за пределами ее территории», — ответил Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже.

При этом французский министр иностранных дел, комментируя атаки Украины на российские НПЗ, назвал их «легитимной обороной».

Напомним, что в марте украинские БПЛА неоднократно наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ. В частности, атакам подвергались НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях и Краснодарском крае.