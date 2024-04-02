Эксперт объяснил призыв американского конгрессмена вывести США из НАТО

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером объяснил заявление американского конгрессмена Томаса Масси о возможном выходе США из НАТО, а также оценил вероятность подобного сценария.

Ранее член Палаты представителей США от Республиканской партии Томас Масси заявил, что Соединенным Штатам необходимо покинуть НАТО. «Гавайи не попадают под действие договора НАТО. Некоторые эксперты утверждают, что это необходимо изменить. Я же говорю: давайте выведем из-под действия соглашения остальные 49 штатов», - написал политик на своей странице в X.

Этот конгрессмен понимает, «куда дует ветер». Сейчас очевидно, что «ветер дует» в пользу [кандидата в президенты США Дональда] Трампа. Скорее всего, следующим главой государства станет именно он – если президентские выборы в США пройдут по всем правилам. Мы знаем, что Трамп ранее неоднократно крайне негативно высказывался по поводу НАТО, также заявляя о возможном выходе США из Североатлантического альянса. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что даже в случае победы Трампа на президентских выборах США не покинут организацию.

«Просто быстрее разберутся с самим Трампом, нежели с НАТО. Поэтому никакого выхода США из Североатлантического альянса не будет, ведь НАТО – это не только инструмент сдерживания России, но и инструмент для контроля США над Европой, в частности – над Германией. Кроме того, НАТО – это колоссальный инструмент по высасыванию денег из европейских экономик в пользу американского ВПК. Европейцы тратят большие деньги на НАТО, а это все-таки «вещь» американская. Поэтому даже если Трамп и захочет вывести США из НАТО, то правящие круги вряд ли позволят ему это сделать», - отметил Блохин.

Заявление Масси американист назвал «дешевым популизмом».

«Он просто хочет угодить будущему президенту США. Соответствующая идея [о выходе США из НАТО] распространена только среди сторонников Трампа, а остальные республиканцы к подобной инициативе относятся крайне негативно», - подчеркнул он.

В американском обществе также не существует запроса на выход страны из альянса, добавил эксперт.

«Американцы в большей степени аполитичны и, как правило, слабо разбираются во внешней политике и не интересуются ей, а если и интересуются, то в контексте внутриполитической борьбы. Их больше беспокоит собственный карман, динамика цен на различные товары и услуги, а вопрос о выходе страны из НАТО для них слишком сложный», - заключил собеседник.

Американский аналитик ранее раскрыл соотношение сил России и НАТО в Арктике.