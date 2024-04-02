В Стамбуле 15 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме

Жертвами пожара в 16-этажном доме в стамбульском районе Шишли стали 15 человек, еще восемь человек пострадали, семеро из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает TRT Haber.

Пожар начался в развлекательном заведении на первом этаже 16-этажного здания и, по предварительной версии, был вызван ремонтными работами. Дом находится в районе станции метро «Гайреттепе».

В тушении пожара участвовали 86 человек и 31 единица пожарной техники.

Власти Стамбула объявили, что начато расследование причин пожара.

Ранее при строительстве метро в Стамбуле обрушился жилой дом. Жителей малоэтажного здания успели эвакуировать, никто не пострадал. Причиной обрушения стал обвал грунта.