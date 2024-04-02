На Украине уволили замглавы МИД

Правительство Украины освободило от должности первого замминистра иностранных дел Эмине Джапарову, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

© Wikipedia Commons

"Уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины", - написал он в телеграм-канале.

22 февраля Джапарова была назначена представителем Украины при международных организациях в Вене.

Джапарова родилась в 1983 году, окончила институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В июне 2020 года была назначена первым замминистра иностранных дел Украины. Отвечала за координацию вопросов политической и публичной дипломатии, сотрудничество с ЕС и НАТО, с украинской диаспорой за рубежом, а также за вопросы соблюдения международных договоров Украины, курировала со стороны МИД так называемый форум Крымской платформы. Ранее работала в министерстве информационной политики (ведомство упразднено в 2019 году), занимаясь темами, связанными с Крымом, воссоединение которого с Россией Киев отказался признавать.