Власти Молдавии предъявили главе Гагаузии обвинение

Глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул рассказала, что прокуратура предъявила ей обвинение по делу, возбужденному два года назад. Об этом сообщает ТАСС.

Об уголовном деле Гуцул сообщила 2 апреля после посещения Прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Гуцул назвала это дело сфабрикованным «по четкому указанию» правящей партии и президента Молдавии Майи Санду. Гуцул отметила, что дело также касается партии «Шор». Других деталей она не привела.

По словам политика, прокуроры пытались оказать на нее давление, предложив отказаться от должности и оклеветать коллег в обмен на закрытие уголовного дела.

Ранее Гуцул подала в отношении Санду предварительное заявление о защите чести и достоинства. Гуцул потребовала от Санду публичных извинений за «постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения».

18 марта Санду отказалась подписывать документ о включении главы Гагаузии в правительство страны, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в том, что та действует не в интересах жителей автономии и «работает в преступной группировке». Санду сослалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной. Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политическими.