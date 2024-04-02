В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию пока не известны. Об этом сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера. 2 апреля турецкие СМИ писали о вероятности визита российского лидера в республику в апреле этого года. "У нас нет конкретных данных по срокам визита", - ответили в канцелярии корреспонденту агентства. 12 марта Эрдоган заявлял, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов в стране 31 марта. В конце февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турцию. Также издание "Ведомости" сообщало, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай.

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