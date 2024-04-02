Конгрессвумен Грин предостерегла от выделения помощи Украине

Конгрессвумен, член палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин предостерегла спикера Майка Джонсона от вынесения на голосование проекта по выделению помощи Украине в размере $60 млрд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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По ее словам, если Джонсон выделит 60 миллиардов долларов на оборону границы Украины после того, как он "профинансировал опасную открытую границу Байдена (южную границу США. – прим. ред.), то это станет злой шуткой над американским народом".

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект по выделению помощи Украине будет рассмотрен после пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля, анонсировав "важные нововведения".

Речь идет о в том числе о предоставлении Киеву кредита, а также конфискации замороженных суверенных активов России, находящихся в США, для использования против Москвы. Джонсон напомнил, что "даже Трамп говорил о концепции займа", и Вашингтон не просто выделяет помощь, а строит такие отношения, при которых Украина должна будет ее вернуть