Кеннеди назвал «угрозу демократии» страшнее Трампа

Президент США Джо Байден является куда большей угрозой демократии, чем бывший американский лидер Дональд Трамп, так как впервые в истории начал использовать федеральные агентства «для цензурирования политических высказываний». Об этом заявил телеканалу CNN независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди -младший.

Ранее Роберт Кеннеди - младший обвинил главу Белого дома Джо Байдена в установлении цензуры в социальных сетях и поддержал судебные иски республиканцев. По словам независимого кандидата в президенты США, администрация Джо Байдена дала указание социальным сетям ограничить его аккаунты, что они и сделали.

Оценивая предвыборную гонку, независимый кандидат в президенты отметил, что считает Байдена «гораздо большей угрозой для демократии», чем Трампа.

«И причина этого заключается в том, что президент Байден - это первый президент в истории, который использует федеральные агентства для цензурирования политических высказываний и ограничения своего оппонента», - заявил Роберт Кеннеди – младший.

Он напомнил, что выиграл дело о цензуре в соцсетях сначала в федеральном апелляционном суде, а затем и в Верховном суде. При этом цензуре были подвергнуты не только его аккаунты, заметил политик.

«Президент Байден использовал свою власть над Секретной службой, чтобы из политических соображений отказать в предоставлении защиты этой службы одному из своих политических оппонентов», - уверен он.

Ранее кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший выразил уверенность, что президент США Джо Байден «продает» миру ложную информацию об Украине, чтобы американский ВПК мог заработать миллиарды долларов. Он также заметил, что немедленно бы инициировал мирные переговоры между Москвой и Киевом, если бы стал президентом США.