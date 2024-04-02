Иран провел заседание Совбеза страны, посвященное атаке Израиля на консульство в Дамаске

Удар израильских ВВС по иранскому консульству в Дамаске стал темой заседания Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана, прошедшего поздним вечером 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС. В заявлении секретариата ВСНБ произошедшие события охарактеризованы как "очередное военное преступление, совершенное Израилем против мест и лиц, обладающих дипломатической неприкосновенностью". Сообщается о "принятии соответствующих решений", однако их суть не раскрывается. Заседание было созвано 1 апреля в 21:30 по мск, в нем участвовал президент Ирана Эбрахим Раиси. 1 апреля Израиль нанес ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. Здание было полностью разрушено. В ночь на 2 апреля Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии. Кроме того, Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии. В свою очередь, в связи с этими событиями Россия запросила заседание Совбеза ООН.

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