Украинские власти пытают и подвергают жестокому обращению заподозренных в сотрудничестве с Россией жителей районов, из которых отошли российские войска. Свидетельства на этот счет привел верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. ТАСС

По его словам, украинские власти, прикрываясь расплывчатым понятием "сотрудничества", по факту преследовали местных жителей, которые выполняли обычную работу в своем сообществе. "В некоторых случаях мое управление также документировало пытки и жестокое обращение, произвольные задержания и нарушения прав на справедливое судебное разбирательство", - отметил Тюрк. Российская газета

Ранее в ООН также сообщали о пытках российских пленных на Украине. Специалисты организации сделали такой вывод после посещения транзитных пунктов в семи областях страны. Lenta.ru