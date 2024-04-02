На Украине задержали экс-советника офиса президента

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили коррупционную деятельность организованной преступной группы во главе с бывшим советником офиса президента. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об Артеме Шило.

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"САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины", - сообщает САП в Telegram-канале. Лидер, соорганизатор и два участника организованной группы задержаны, указывает ведомства.

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По данным САП, деятельность группы "привела к завладению 94,8 млн гривен ($2,4 млн) при закупке трансформаторов во время военного положения". Отмечается, что глава группы в июне - декабре 2022 года через подконтрольных должностных лиц АО "Укржелдорога" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Поставки трансформаторов происходили по "вдвое завышенной стоимости". Утверждается также, что трансформаторы закупались через посредника у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ.

Действия задержанных предварительно квалифицируются по статьям о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, а также об организации преступной группы.

По данным украинских СМИ, в последнее время Шило занимал должность начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины. 14 марта он был уволен. Издание "Зеркало недели" сообщало, что инициатором отставки был лично президент Украины Владимир Зеленский.