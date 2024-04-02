Бывший премьер Украины назвал Зеленского нелегитимным самозванцем

Владимир Зеленский после истечения срока действия своих полномочий 20 мая станет самозванцем. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале. Российская газета

Последствием этого, отметил экс-глава правительства Украины, станет то, что изданные Зеленским нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы. Азаров напомнил, что украинской Конституцией предусмотрен пятилетний срок полномочий президента, а продлить его в случае введения военного положения может только Верховная Рада. NSN.FM

Ранее в Кремле заявили, что будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. News.ru