Кандидатку на пост мэра мексиканского города застрелили во время митинга

Кандидатку на пост мэра муниципалитета Селая мексиканского штата Гуанахуато Берту Гизелу Гайтан застрелили. Об этом сообщает газета El Periodico со ссылкой на видео с места происшествия.

По данным издания, инцидент произошел во время митинга партии «Движение национального возрождения», к которой принадлежит Гайтан. Неизвестный произвел семь выстрелов, которыми убил политика и ранил еще трех человек.

Личность стрелка пока неизвестна. Подробности инцидента выясняются.

Ранее схожий случай произошел в мексиканском штате Мичоакан. Там с разницей в несколько часов убили двух кандидатов на пост мэра города Мараватио. Армандо Перес из консервативной Партии национального действия (ПАН) и Мигель Анхель Рейес из правящей левой партии Морена нашли мертвыми в своих личных автомобилях с огнестрельными ранениями 28 февраля.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал убийства «прискорбными». Аналитики отмечают, что политическое насилие обычно всплывает во время сезона выборов в Мексике, но этот год, судя по всему, станет самым жестоким за шесть лет правления Обрадора.