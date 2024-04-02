Король Карл III впервые высказался о своем лечении рака

Король Великобритании Карл III впервые высказался о лечении после того, как у него диагностировали рак. Об этом сообщает Just Jared.

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31 марта король Карл III принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. 75-летний монарх появился на публике вместе со своей 76-летней женой, королевой Камиллой. Спустя несколько дней в сети завирусилось видео, на котором король Великобритании приветствует общественность. Одна из поклонниц пожелала Карлу III скорейшего выздоровления.

"Я делаю все, что могу", — ответил король.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности.

22 марта супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством принцессы.