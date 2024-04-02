СБ ООН проведет заседание после удара Израиля по консульству Ирана

Заседание Совета Безопасности ООН после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, оно состоится 2 апреля в 22.00 мск.

«После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — заявил дипломат.

Ранее шиитская партия «Хезболлах» осудила атаку Израиля на консульство Ирана в сирийской столице. Отмечается, что новое преступление не останется без ответа, а Израиль ждет возмездие.